Гривня укрепилась на закрытии межбанка
Вторник, 17 сентября 2019, 17:31
17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,74 - 24,76 гривни;
Евро - 27,29 - 27,31 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 24,77 гривни за доллар.
17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,76 - 24,80 гривни за доллар.
16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,80 гривни за доллар.
Экономическая правда
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