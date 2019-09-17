Все разделы
Укр / Рус

Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Вторник, 17 сентября 2019, 17:31
 

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,74 - 24,76 гривни;

Евро - 27,29 - 27,31 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 24,77 гривни за доллар.

17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,76 - 24,80 гривни за доллар.

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,80 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня приостановила укрепление 17 сентября 2019, 09:00
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 16 сентября 2019, 11:23
Курс валют: гривня побила трехлетний рекорд 16 сентября 2019, 08:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!