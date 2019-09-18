Официальный курс гривни почти не изменился
Среда, 18 сентября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 18 сентября на уровне 24,76 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,31 гривни (на 17 сентября - 27,33 гривни).
Напомним:
17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,76 - 24,80 гривни за доллар.
17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,76 гривни за доллар.
Экономическая правда
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