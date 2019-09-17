Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,76 - 24,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,76 - 24,78 гривни;

Евро - 27,26 - 27,29 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,62 - 24,87 гривни. Евро покупают по 27,05 гривни, продают по 27,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,73 - 25,02 гривни, евро - 27,17 - 27,28 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 24,77 гривни за доллар.

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,80 гривни за доллар.

Экономическая правда