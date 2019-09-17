Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,76 - 24,80 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,76 - 24,78 гривни;
Евро - 27,26 - 27,29 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,62 - 24,87 гривни. Евро покупают по 27,05 гривни, продают по 27,46 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,73 - 25,02 гривни, евро - 27,17 - 27,28 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 24,77 гривни за доллар.
16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,80 гривни за доллар.
Экономическая правда
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