Межбанк: гривня стабилизировалась у отметки 24,8 за доллар
Понедельник, 16 сентября 2019, 18:00
16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,80 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,78 - 24,80 гривни;
Евро - 27,30 - 27,32 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 24,71 гривни за доллар.
16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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