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Межбанк: гривня стабилизировалась у отметки 24,8 за доллар

Понедельник, 16 сентября 2019, 18:00
 

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,78 - 24,80 гривни;

Евро - 27,30 - 27,32 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 24,71 гривни за доллар.

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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