Гривня приостановила укрепление
Вторник, 17 сентября 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 24,77 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,33 гривни (на 16 сентября - 27,41 гривни).
Напомним:
16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,80 гривни за доллар.
Экономическая правда
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