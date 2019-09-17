Гривня приостановила укрепление

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 24,77 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,33 гривни (на 16 сентября - 27,41 гривни).

Напомним:

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,80 гривни за доллар.

Экономическая правда