Гончарук опроверг переговоры с Коломойским по Приватбанку
Правительство не ведет переговоры с бывшими владельцами Приватбанка по решению вопросов вокруг национализации финучреждения.
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.
"Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в частности переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка)", - заявил Гончарук.
Напоминаем:
Ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.
Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.
Премьер-министр добавил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны.
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.
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Экономическая правда
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