Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,70 - 24,74 гривни;

Евро - 27,36 - 27,40 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,66 - 24,91 гривни. Евро покупают по 27,14 гривни, продают по 27,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,77 - 24,80 гривни, евро - 27,30 - 27,41 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 24,71 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 24,83 гривни за доллар.

13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда