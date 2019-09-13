В Приватбанке произошел масштабный сбой

Вечером 13 сентября в работе приложения Privat24 произошел сбой, также возникли проблемы в работе терминалов Приватбанка в супермаркетах и ​​ритейл-сетях.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу банка.

В финучреждении отметили, что возник технический сбой, но его уже устранили.

"Проблемы с оплатой в терминалах еще могут возникать в связи с тем, что во время сбоя накопилась очередь из запросов. По состоянию на 20:00 в банке обещают, что через полчаса-час терминалы и "Приват24" будут работать без сбоев", - говорится в сообщении.

Напомним:

12 сентября Приватбанк презентовал приложение Privat24 с обновленным дизайном.

Также Приватбанк запустил технологию оплаты товаров лицом.