"Приватбанк" запустил технологию оплаты товаров лицом

Государственный "Приватбанк" при поддержке компании Visa запускает в Украине технологию биометрической оплаты FacePay24 для розничных торговых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

"Первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары "лицом", стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре", - сообщает банк.

Запуск услуги стал возможным благодаря интеграции методов оплаты Visa, технологий Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка "Приват24". "Приватбанк" заявляет, что участие в проектах наиболее инновационных торговых сетей позволила Украине запустить FacePay одной из первых в Европе.

"Приватбанк" сообщает, что для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем нужно сделать три "селфи" с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa.

После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

FacePay24 использует систему автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.

Amazon Rekognition создана на базе технологии глубокого обучения, разработанной экспертами компании Amazon для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео.

Напоминаем:

Приватбанк выпустил финальную версию онлайн-банкинга Privat24 - приложение получило обновленный дизайн, который раньше показывали в бета-версии.

Экономическая правда