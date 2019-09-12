Приватбанк презентовал обновленное приложение Privat24

Приватбанк выпустил финальную версию онлайн-банкинга Privat24 - приложение получило обновленный дизайн, который раньше показывали в бета-версии.

Об этом сообщает AIN.ua.

Отмечается, что главное изменение - стартовый экран: карты отображаются вверху в виде карусели, на нижней панели выведены услуги. Очередь карт можно менять, а ненужные - скрывать.

"В нижней панели можно добавлять нужные услуги, а ненужные - убрать. Сюда же можно вывести шаблоны, например, для перевода на конкретную карту или пополнение номера", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Приватбанк выпустит полностью новые приложения для iOS и Android в ближайшее время.

В банке заявляют, что новое приложение под Android нужен для того, чтобы пользователи могли протестировать его. В то же время банк будет постепенно выпускать обновления для старого клиента. Ожидается, что все пользователи перейдут на новое приложение до конца года.

В финучреждении отмечают, что полностью переписали код программы под iOS - поэтому команда не будет обновлять старый клиент, а постепенно переведет пользователей на новый.

"Сейчас приложением "Приватбанка" пользуются около 8,8 млн мобильных пользователей. Privat24 установлен на 80% iOS и Android устройств", - говорят в банке.