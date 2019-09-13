Дело Приватбанка: Коломойский заявил о "хорошем окне возможностей" для мирового соглашения

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что видит "хорошее окно возможностей" для заключения мирового соглашения с государством в деле о национализации Приватбанка.

Об этом он сказал в кулуарах 16 конференции YES, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы задекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не нужен банк любой ценой", - заявил Коломойский.

При этом он не уточнил, о каком именно "мировом соглашении" идет речь и каковы детали этого соглашения.

"Какая-то мировое соглашение, как-тото выйти из ситуации. Она не может быть вечно напряженной. Сегодня хорошее окно возможностей", - добавил олигарх.

Напомним:

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Национальный банк подал против экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского иск в суд, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку на поруки Коломойского.

Ранее Коломойский заявлял, что не намерен возвращать себе национализированный "Приватбанк", но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов.