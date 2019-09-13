Гривня на закрытии межбанка немного просела
Пятница, 13 сентября 2019, 17:10
13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,78 - 24,81 гривни;
Евро - 27,44 - 27,46 гривни.
Напомним:
13 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,65 - 24,68 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 24,83 гривни за доллар.
Экономическая правда
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