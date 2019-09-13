Гривня на закрытии межбанка немного просела

13 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,78 - 24,81 гривни;

Евро - 27,44 - 27,46 гривни.

Напомним:

13 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,65 - 24,68 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 24,83 гривни за доллар.

Экономическая правда