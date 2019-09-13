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Приватбанк впервые за 7 лет поменяет дизайн массовых карт

Пятница, 13 сентября 2019, 14:19
 
Фото: Приватбанк

Приватбанк объявил о запуске "цветной" линейки массовых платежных карт Mastercard.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Отмечается, что они заменят карты традиционного для банка дизайна и дадут возможность клиентам выбирать себе карту из нескольких цветовых решений.

По словам члена правления банка Алексея Шабана, после запуска диджитал скинов для карт в цифровых кошельках банк получил большое количество обращений с вопросом, когда можно будет поменять "обложку" физической карты.

Он напомнил, что дизайн массовых карт Приватбанка не менялся уже более 7 лет. Поэтому банк в поисках новых идей провел несколько фокус-групп среди различных категорий клиентов и анализ карт, представленных на рынке.

"Вместе с Mastercard были разработаны новые концепты дизайнов и сегодня мы прощаемся с нашей легендарной клубничкой", - заявил Шабан.

"Новая линейка массовых карт Mastercard станет первой в Украине, которая сделана в последних мировых трендах дизайна. При изготовлении новых карт используются технологии и решения, которые ранее применялись только для премиальных карт. Разумеется, все цветные "универсалки" и карты для выплат будут бесконтактными", - отметили в банке.

Напомним:

12 сентября Приватбанк презентовал приложение Privat24 с обновленным дизайном.

Также Приватбанк запустил технологию оплаты товаров лицом.

Экономическая правда

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