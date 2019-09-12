SkyUp открывает рейс из Львова в ОАЭ

12 сентября украинская лоукост-авиакомпания SkyUp объявила об открытии нового направления в Шарджу, который одновременно становится первым рейсом из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

"Мы начинаем продажу билетов в солнечные ОАЭ на крыльях SkyUp Airlines", - говорится в сообщении авиакомпании.

Выполнение рейса начнется с 26 октября 2019 года. Он будет происходить по средам и субботам.

Билеты уже в продаже на сайте перевозчика: Львов-Шарджа от 3220 грн и Шарджа-Львов от 3215 грн.

Напомним, в конце июля авиакомпания SkyUp объявила о начале полетов в ГП "МА Львов им. Даниила Галицкого". Сначала сообщалось о рейсе в Харьков и Киев. Затем - в Прагу.

Напомним:

В октябре SkyUp откроет рейсы в Чехию из трех украинских городов.

В декабре авиаперевозчик запускает новый рейс из Киева в Италию.

Кроме того, SkyUp хочет получить права на полеты из Киева на Шри-Ланку.

Экономическая правда