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SkyUp хочет получить права на полеты из Киева на Шри-Ланку

Пятница, 23 августа 2019, 14:09

Авиакомпания SkyUp подала заявку в Госавиаслужбу на получение прав на выполнение регулярных рейсов из Киева на Шри-Ланку и в Австрию.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на регулятора.

Лоукост просит, чтобы ему разрешили летать в Коломбо с 1 октября на неограниченный срок частотой два раза в неделю.

Кроме этого, SkyUp запросил права на выполнение с 1 октября на неограниченный срок полетов из Киева в австрийский Зальцбург, частота полетов - два раза в неделю.

Сейчас в Коломбо и Зальбург прямых рейсов из Украины нет. Ранее рейс Киев-Коломбо выполняла МАУ, но закрыла маршрут из-за неэффективности.

Напомним:

Лоукостер SkyUp с 12 декабря запускает рейс из Киева в итальянский Турин.

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авиа

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