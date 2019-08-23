SkyUp хочет получить права на полеты из Киева на Шри-Ланку

Авиакомпания SkyUp подала заявку в Госавиаслужбу на получение прав на выполнение регулярных рейсов из Киева на Шри-Ланку и в Австрию.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на регулятора.

Лоукост просит, чтобы ему разрешили летать в Коломбо с 1 октября на неограниченный срок частотой два раза в неделю.

Кроме этого, SkyUp запросил права на выполнение с 1 октября на неограниченный срок полетов из Киева в австрийский Зальцбург, частота полетов - два раза в неделю.

Сейчас в Коломбо и Зальбург прямых рейсов из Украины нет. Ранее рейс Киев-Коломбо выполняла МАУ, но закрыла маршрут из-за неэффективности.

Напомним:

Лоукостер SkyUp с 12 декабря запускает рейс из Киева в итальянский Турин.