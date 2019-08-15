SkyUp в декабре запускает новый рейс из Киева в Италию

Лоукостер SkyUp с 12 декабря запускает рейс из Киева в итальянский Турин.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 1410 гривен в один конец без багажа.

Напомним:

Лоукостер SkyUp в октябре откроет три регулярных маршрута из Киева, Львова и Харькова в города Чехии.

Экономическая правда