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SkyUp в декабре запускает новый рейс из Киева в Италию

Четверг, 15 августа 2019, 13:05

Лоукостер SkyUp с 12 декабря запускает рейс из Киева в итальянский Турин.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 1410 гривен в один конец без багажа.

Напомним:

Лоукостер SkyUp в октябре откроет три регулярных маршрута из Киева, Львова и Харькова в города Чехии.

Экономическая правда

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