На ремонт всех украинских дорог необходимы 10 лет и триллион гривень — Омелян

Все дороги в Украине могут быть отремонтированы на протяжении 10 лет, это обойдется в 1 триллион гривен.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в прямом эфире радио "НВ", сообщает "Укринформ".

"По нашим оценкам, они ориентировочные, это можно сделать дешевле, необходимы 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал Омелян.

По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс километров в год.

Омелян отметил, что продолжать этот процесс можно лишь при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.