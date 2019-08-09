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На ремонт всех украинских дорог необходимы 10 лет и триллион гривень — Омелян

Пятница, 9 августа 2019, 18:40
 

Все дороги в Украине могут быть отремонтированы на протяжении 10 лет, это обойдется в 1 триллион гривен.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в прямом эфире радио "НВ", сообщает "Укринформ".

"По нашим оценкам, они ориентировочные, это можно сделать дешевле, необходимы 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал Омелян.

По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс километров в год.

Омелян отметил, что продолжать этот процесс можно лишь при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

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дороги Омелян

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