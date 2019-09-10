Wizz Air анонсировал запуск рейсов во Львов и Харьков

Венгерский лоукостер Wizz Air заявил о запуске двух новых рейсов в Украину начиная с лета 2020 года: Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков.

Об этом сообщает авиаперевозчик на своей странице в Facebook.

"С 1 по 3 июня 2020 года (мы запускаем – ред.) два украинских рейса во Львов, центральный город Западной Украины, и Харьков, второй по величине город страны", - говорится в сообщении.

В Международном аэропорту "Львов" прокомментировали запуск нового маршрута.

"Рейсы стартуют с 3 июня 2020 года. Билеты уже в продаже. Стоимость - от 289 гривень. Полеты будут проходить в среду и воскресенье. Вылет из Будапешта в 16.10, из Львова - в 18.40, продолжительность полета 1 час", - говорится в сообщении.

И добавляется, что Будапешт станет уже 12-м направлением и 8-й страной, в которые перевозчик будет осуществлять полеты из львовского аэропорта.

Также в Wizz Air отметили, что на базе в Будапеште разместят дополнительный современный самолет Airbus A321neo. Благодаря этому у компании появится возможность обслуживать сразу три новых направления из венгерской столицы (кроме двух новых рейсов в Украину лоукостер начиная с лета-2020 будет также выполнять рейсы в столицу Бельгии, Брюссель.

Напомним:

Ранее лоукостер Wizz Air заявил об открытии 15 новых маршрутов из польских Варшавы, Кракова и Гданьска с лета 2020 года.

В начале ноября 2019 года венгерская компания Wizz Air вернется в аэропорт "Одесса" и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши и Словакии.

Экономическая правда