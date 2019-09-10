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Курс валют: гривня приблизилась к психологической отметке

Вторник, 10 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 10 сентября на уровне 25,03 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,61 гривни (на 9 сентября - 27,66 гривни).

Напоминаем:

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

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