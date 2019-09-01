Новости выходных: укрепление гривни, закрытие "Жулян" и новое газовое соглашение
О чем все говорили на выходных?
О новом руководстве "Укроборонпрома". Генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" стал экс-министр экономического развития, председатель наблюдательного совета концерна Айварас Абромавичус.
Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 25,14 гривни за доллар.
О закрытии "Жулян". Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней – со 2 по 12 сентября.
Об удорожании облигаций. Еврооблигации Украины подорожали после избрания нового правительства.
О газовом соглашении. Представители Украины, Польши и США подписали соглашение о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua