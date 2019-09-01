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Новости выходных: укрепление гривни, закрытие "Жулян" и новое газовое соглашение

Воскресенье, 1 сентября 2019, 17:30

О чем все говорили на выходных?

 

О новом руководстве "Укроборонпрома". Генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" стал экс-министр экономического развития, председатель наблюдательного совета концерна Айварас Абромавичус.

Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 25,14 гривни за доллар.

О закрытии "Жулян". Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней – со 2 по 12 сентября.

Об удорожании облигаций. Еврооблигации Украины подорожали после избрания нового правительства.

О газовом соглашении. Представители Украины, Польши и США подписали соглашение о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения.

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Экономическая правда
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