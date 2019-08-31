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Экс-министр экономики возглавил "Укроборонпром"

Суббота, 31 августа 2019, 11:09
 

Генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" стал экс-министр экономического развития, председатель наблюдательного совета концерна Айварас Абромавичус.

Об этом говорится в указе №641/2019.

30 августа президент Владимир Зеленский уволил Павла Букина с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил на нее Абромавичуса.

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Укроборонпром

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