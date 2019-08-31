Гривня отреагировала на новое правительство укреплением
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 25,14 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,74 гривни (на 30 августа - 27,94 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 30 августа на уровне 25,23 гривни за доллар.
30 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.
29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.
В этот же день произошло голосование за новый состав правительства.
Экономическая правда
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