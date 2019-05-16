Количество ФЛП в стране выросло на 4%: лидирует компьютерное программирование

В Украине за прошлый год количество физических лиц-предпринимателей выросло на 4%, а наибольший прирост был среди ФЛП, занимающихся компьютерным программированием.

Об этом сообщает пресс-служба аналитической системы YouControl со ссылкой на собственное исследование.

"Это не очень большой показатель, а рост нельзя назвать стремительным, однако сама тенденция положительная. В общем в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн ФЛП", - отметили в YouControl.

При этом только в ТОП-3 видах деятельности зарегистрировано 314 тыс., или 16% всех ФЛП страны.

"Речь о таких КВЭДах, как "Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табаком", "Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами" и "Компьютерное программирование", - добавили в YouControl.

По показателям прироста по состоянию на начало года по сравнению с началом 2019-го, по количественному показателю в ТОПе на первом месте - программирование (+20,7 тыс. ФЛП), услуги парикмахерских и салонов красоты (+10 тыс.), другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (+5 тыс.).

А вот по наибольшему процентному приросту перечень категорий разнообразнее, и в нем только один пункт посвящен торговле, хотя лидирует все равно программирования:

Компьютерное программирование: + 27,2%;

Обработка данных, размещение информации на веб-узлах: + 23,8%;

Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или онлайн: + 23,3%;

Специализированная деятельность по дизайну: + 22%;

Другие виды образования: + 21,2%;

Прочие информационных услуг: + 21,1%;

Другая деятельность в сфере охраны здоровья: + 20,4%;

Деятельность в сфере архитектуры: + 19,2%;

Строительство жилых и нежилых зданий: + 19,1%;

Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем: + 17,7%.

Количество ФЛП в деловых регионах

В пяти из шести избранных для исследования деловых регионах количество ФЛП с начала 2018-го до начала 2019-го увеличилось. Хотя уровень роста в них заметно отличался:

в Харьковской области показатель вырос на 9%;

во Львовской - на 8%;

в Днепропетровской - на 5%;

в Одесской - на 3,2%;

В Запорожской - на 1,4%.

В Винницкой области показатель упал на 0,5%.

Увеличение количества ФЛП в упомянутых регионах - вполне ожидаемое и логичное, отмечают эксперты.

"Это подтверждение тренда на концентрацию экономической активности в ключевых деловых центрах страны, что характерно для развивающихся государств. Внутренняя миграция в стране идет в направлении из провинции в так называемых "полюсов роста", в которых концентрируются человеческие и промышленные ресурсы, есть высший потребительский спрос и благоприятная инфраструктура ", - констатировали в YouControl.

Как подчеркнули в YouControl, интересно и то, что как в целом в Украине, во всех шести регионах наибольший прирост наблюдался по КВЭД "Компьютерное программирование".

"Очевидно, именно эти регионы, которые имеют достаточно развитые ИТ-рынки, и стали двигателями общего увеличения ФЛП по этому виду деятельности", - резюмировали в YouControl.

Напомним:

Ранее сообщалось, что количество ФЛП в стране снизилось. Так, с 2017 года прекратили деятельность 300 тыс. предпринимателей.

В марте депутаты предложили создать для IT-ФЛП отдельную группу.

В мае глава Государственной налоговой службы Сергей Варланов назвал злоупотреблением ситуацию, когда крупные компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями.

Варланов назвал большим вызовом для экономики то, что практически весь малый и средний бизнес так или иначе связан с ФЛП и юридическими лицами на упрощенной системе налогообложения.

Напомним также, что в команде Зеленского хотят списать с ФЛП 7 млрд грн долга за единый социальный взнос, но в реальности этого долга не существует - общий налоговый долг ФЛП составляет лишь 2 миллиарда гривен.

Экономическая правда