Терентьев предлагал Зеленскому уволить всю верхушку АМКУ, кроме себя - СМИ
Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ под названием "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который включал в себя фамилии всех членов Комитета кроме самого председателя.
Копия документа есть в распоряжении "Наших денег".
Председатель АМКУ перечислил фамилии всех восьми госуполномоченных, которые по состоянию на 4 июля находились в составе Комитета.
И попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента Украины, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете Украины".
После этого 5-8 июля были обнародованы президентские указы об увольнении четырех членов Комитета - Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.
"В перечень Юрий Терентьев добавил свою интерпретацию ч.1 ст.11 Закона "Об Антимонопольном комитете Украины" о том, что "государственные уполномоченные [...] освобождаются с должностей Президентом Украины", - пишет издание.
Как отмечается, эта норма закона "Об АМКУ" была введена в действие во времена Виктора Януковича. Она позволяла президенту в любой момент уволить государственного уполномоченного.
"Сразу после Майдана в 2014 году Верховная Рада отменила эту норму, вернув прежнюю редакцию, действовавшую до Януковича: государственные уполномоченные и назначаются и увольняются Президентом Украины по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений председателя АМКУ", - пишут "Наши деньги".
Рекомендуем почитать: Девять негритят: кто из руководителей АМКУ выживет после чисток Зеленского
Напомним:
5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ - Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.
8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.
31 июля Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua