Терентьев предлагал Зеленскому уволить всю верхушку АМКУ, кроме себя - СМИ

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ под названием "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который включал в себя фамилии всех членов Комитета кроме самого председателя.

Копия документа есть в распоряжении "Наших денег".

Председатель АМКУ перечислил фамилии всех восьми госуполномоченных, которые по состоянию на 4 июля находились в составе Комитета.

И попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента Украины, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете Украины".

После этого 5-8 июля были обнародованы президентские указы об увольнении четырех членов Комитета - Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

"В перечень Юрий Терентьев добавил свою интерпретацию ч.1 ст.11 Закона "Об Антимонопольном комитете Украины" о том, что "государственные уполномоченные [...] освобождаются с должностей Президентом Украины", - пишет издание.

Как отмечается, эта норма закона "Об АМКУ" была введена в действие во времена Виктора Януковича. Она позволяла президенту в любой момент уволить государственного уполномоченного.

"Сразу после Майдана в 2014 году Верховная Рада отменила эту норму, вернув прежнюю редакцию, действовавшую до Януковича: государственные уполномоченные и назначаются и увольняются Президентом Украины по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений председателя АМКУ", - пишут "Наши деньги".

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Напомним:

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ - Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.

31 июля Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.

Экономическая правда