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Міжбанк: гривня продовжує впевнено зміцнюватися

Четвер, 8 серпня 2019, 17:15
 

8 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,23 – 25,27 гривні;

Євро – 28,24 – 28,29 гривні.

Нагадуємо:

8 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,33 гривні за долар.

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар.

Економічна правда

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