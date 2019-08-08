Міжбанк: гривня продовжує впевнено зміцнюватися
Четвер, 8 серпня 2019, 17:15
8 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,27 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,23 – 25,27 гривні;
Євро – 28,24 – 28,29 гривні.
Нагадуємо:
8 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,33 гривні за долар.
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар.
Економічна правда
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