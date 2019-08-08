Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар.

Про це йдеться у даних реглятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,48 гривні (на 7 серпня - 28,62 гривні).

Нагадуємо:

7 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.

7 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,33 гривні за долар.

Економічна правда