Фирма из окружения Пашинского должна заплатить Минобороны 2,4 миллиона штрафов

В начале июля Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны к ООО "Украинская бронетехника" о взыскании штрафных санкций в размере 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответ Минобороны.

Отмечается, что еще в январе 2019 года Министерство обратилось в суд с целью взыскать с частной фирмы значительно большую сумму в 6,6 миллионов гривен из-за невыполнения условий контракта в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин.

Фрагменты из ответа Министерства обороны

Детали контракта и суть нарушений ООО "Украинская бронетехника" не раскрываются из-за секретности данных.

"Это уже второй иск Министерства обороны против данной фирмы. В декабре 2018 года был выигран другой иск о взыскании пени в сумме 302,2 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним:

ООО "Украинская бронетехника" до 2015 года называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы.

Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В начале 2000-х Николай Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.

В 2015 году в комментарии СМИ Николай Кузьма назвал себя идеологом создания бронемашины "Варта".

В 2019 году ООО "Украинская бронетехника" получила 200 миллионов гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта". После обнародования данного факта в СМИ частная фирма отрицает свою малоизвестность и связь с Сергеем Пашинским.

Экономическая правда