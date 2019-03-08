"Українська бронетехніка" заперечує свою маловідомість і зв’язок із Пашинським

Бронемашина "Варта"

ТОВ "Українська бронетехніка", яка у січні отримала 200 мільйонів гривень на виконання угоди з Міноборони на постачання бронемашин "Варта", заперечує свій зв'язок з головою комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергієм Пашинським.

Про це йдеться у прес-релізі "Української бронетехніки".

"Зокрема, відповідаючи на висловлену в "Економічній правді" оцінку "маловідома фірма", повідомляємо, що ТОВ "Українська бронетехніка" є провідним українським виробником броньованої техніки. Компанія з 2015 року розробляє та виготовляє броньовану колісну техніку (СБА "Варта" та СБА "Новатор") у відповідності до потреб Міністерства оборони України та Національної гвардії України", - заявили у компанії.

"ТОВ "Українська бронетехніка" заявляє про те, що є приватним підприємством, не має відношення політичних сил і вважає натяки на неможливе лобіювання оборонних замовлень окремими політиками, у тому числі головою парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергієм Пашинським – не більше, аніж банальною інсинуацією", - йдеться у прес-релізі.

У компанії підкреслили, що угода на 200 мільйонів є таємною відповідно до п.2 ст.8 Закону України "Про державну таємницю", адже містить інформацію про державне оборонне замовлення.

Нагадаємо, 7 березня Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів повідомив, що у січні "маловідома" ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".

До 2015 року "Українська бронетехніка" називалася ТОВ "Укрглавпак" і спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси. Директор фірми Олександр Кузьма є родичом відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником на громадських засадах Сергія Пашинського, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, а на початку 2000-их Микола Кузьма був помічником народної депутатки Раїси Богатирьової, на той час членкині Партії регіонів, яка пізніше стала Міністром охорони здоров’я.

"Таємна проплата без конкурсу поза Prozorro за автомобіль, який має кілька конкурентів на ринку України і про технічні характеристики якого вдосталь інформації в мережі Інтернет, свідчить про те, що Міноборони могло зробити свій вибір на користь "Варта" під тиском політиків", - вважає Канєвський.

У той же час, Міноборони намагається стягнути штрафні санкції з ТОВ "Українська бронетехніка" за недобросовісне виконання таємних контрактів в попередні роки.

Зокрема зараз Господарський суд Києва розглядає позов Міноборони про стягнення 6,67 млн гривень за порушення зобов'язань по контракту № 720/8/18/67 від 6 липня 2018 року. А з минулого року цей же суд розглядав інший позов про стягнення 458 тис гривень.

Економічна правда