Фірма з оточення Пашинського таємно отримала 200 мільйонів від армії

В січні ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів.

Гроші надійшли з рахунку Державної казначейської служби на приватний рахунок "Української бронетехніки", відкритий в "Ощадбанку".

ТОВ "Українська бронетехніка" маловідома приватна фірма, яка до 2015 року називалася ТОВ "Укрглавпак" і спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси.

Директор фірми Олександр Кузьма є родичом відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником на громадських засадах Сергія Пашинського, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

На початку 2000-их Микола Кузьма був помічником народної депутатки Раїси Богатирьової, на той час членкині Партії регіонів, яка пізніше стала Міністром охорони здоров’я.

У 2015 році у коментарі ЗМІ Микола Кузьма назвав себе ідеологом створення бронемашини "Варта".

"Таємна проплата без конкурсу поза Prozorro за автомобіль, який має кілька конкурентів на ринку України і про технічні характеристики якого вдосталь інформації в мережі Інтернет, свідчить про те, що Міноборони могло зробити свій вибір на користь "Варта" під тиском політиків", - вважає Канєвський.

Як стало відомо, Міноборони намагається стягнути штрафні санкції з ТОВ "Українська бронетехніка" за недобросовісне виконання таємних контрактів в попередні роки.

Зокрема зараз Господарський суд Києва розглядає позов Міноборони про стягнення 6,67 млн гривень за порушення зобов'язань по контракту № 720/8/18/67 від 6 липня 2018 року. А з минулого року цей же суд розглядав інший позов про стягнення 458 тис гривень.

Нагадаємо, Автоскладальний завод №2 Компанії "Богдан Моторс" Олега Гладковського отримав 510 млн гривень також на виконання таємних угод з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання автотранспорту.

Економічна правда