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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Четверг, 8 августа 2019, 09:00
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 8 августа на уровне 25,42 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных реглятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,48 гривни (на 7 августа - 28,62 гривни).

Напомним:

7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.

7 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,33 гривни за доллар.

Экономическая правда

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