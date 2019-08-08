Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Четверг, 8 августа 2019, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 8 августа на уровне 25,42 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных реглятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,48 гривни (на 7 августа - 28,62 гривни).
Напомним:
7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.
7 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,33 гривни за доллар.
Экономическая правда
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