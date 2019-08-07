Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,42 - 25,46 гривни;

Евро - 28,44 - 28,48 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,36 - 25,65 гривни. Евро покупают по 28,30 гривни, продают по 28,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,51 - 25,61 гривни, евро - 28,50 - 28,61 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 7 августа на уровне 25,59 гривни за доллар.

6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,67 - 25,71 гривни за доллар.

6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.

Экономическая правда