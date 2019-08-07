Гривня на межбанке сильно укрепилась
Среда, 7 августа 2019, 19:05
7 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,33 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,29 - 25,33 гривни;
Евро - 28,40 - 28,45 гривни.
Напоминаем:
7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 7 августа на уровне 25,59 гривни за доллар.
Экономическая правда
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