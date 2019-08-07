Омелян: дефицита дизтоплива после уменьшения импорта из РФ не будет

В Кабмине считают, что после падения объемов импорта российского дизтоплива в Украину, связанного с введением спецпошлины, дефицита дизеля в Украине не будет.

Об этом 6 августа на брифинге заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Хотим вас заверить, что никаких угроз нет. Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов уже сегодня. Укрзализныця имеет возможность обеспечить достаточное количество тягового и грузового подвижного состава для выполнения перевозок нефтепродуктов", - сказал он.

По его словам, также Укрзализныця сформирует неснижаемый стратегический запас дизельного топлива.

"Ключевой вопрос и единственный, который стоял на повестке дня, - это логистика. Мы ее обеспечим. Конкуренция - это двигатель прогресса. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налога в украинский бюджет, тем быстрее они потеряют рынок Украины", - добавил министр.

Напомним:

Представитель президента в Кабмине заявил, чтго с 1 августа поставки российского дизтоплива в Украину сократятся почти в два раза.

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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