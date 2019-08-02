Цены на нефть начали резко расти после обвала накануне

Вечером 1 августа цены на нефть снизились на 7% на фоне заявления президента США Трампа о введении с 1 сентября новых 10-процентных пошлин на китайский импорт, но утром 2 августа цены выросли более чем на 2%.

Как отмечают "Ведомости", вечером 1 августа цена на нефть марки Brent впервые с середины июля опустилась ниже 61 доллара за баррель.

Как сообщает enkorr, по состоянию на 8:47 (по киевскому времени) 2 августа цена на нефть марки Brent составила 61,83 доллара (+ 2,21%).

Баррель нефти WTI утром 2 августа торговался по 54,92 доллара (+ 1,80%).

Предыдущие торги завершились на уровне 60,50 и 53,95 долларов соответственно.

"Рост цен на нефть на фоне обострения тарифного противостояния между Пекином и Вашингтоном может означать, что инвесторы смирились с американо-китайской торговой войной и переносит ее из категории мощных медвежьих факторов в категорию рыночного фона", - пишет издание.

Напомним:

Президент Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября США наложат дополнительные 10-процентные пошлины на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов.