Цены на нефть могут рухнуть вдвое, если Китай решит покупать иранскую нефть

Цены на сырую нефть могут обвалиться на 20–30 долларов за баррель, если Китай решит покупать "черное золото" у Ирана.

Об этом передает CNBC со ссылкой на отчет Bank of America Merrill Lynch.

"Мы сохраняем наш прогноз на Brent на следующий год на уровне 60 долларов за баррель. Но мы признаем, что решение Китая возобновить закупки иранской нефти может вызвать обвал цен на нефть", — говорится в отчете BofA Merrill Lynch Global Research.

Аналитики банка предупреждают, что в этом случае цены могут упасть на 20–30 долларов за баррель.

Аналитики предупреждают, что "волатильность нефти снова возрастет", поскольку рынки ждут ответа КНР на последнюю тарифную угрозу США. Среди таких мер может быть покупка иранской нефти в обход американских санкций.

Согласно данным S&P Global Platts, примерно половина иранского экспорта была отправлена в Китай в июне и июле.

Аналитики BofA Merrill Lynch полагают, что последнее обострение тарифного противостояния между США и Китаем может снизить мировой спрос на нефть на 250–500 тыс барр/сут.

Министерство торговли Китая пригрозило контрмерами после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 10-процентного тарифа на импорт китайских товаров на сумму 300 млрд долларов. Это решение обескуражило нефтяные рынки и 1 августа стоимость сырья обвалилась на 8%, что стало самым глубоким падением за четыре года.

Стоимость барреля октябрьской нефти Brent 5 августа утром составила 60,95 доллара. Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по 54,89 доллара. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 61,89 доллара и 55,66 доллара соответственно.