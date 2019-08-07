Официальный курс: гривня снова укрепилась

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 7 августа на уровне 25,59 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,62 гривни (на 6 августа - 28,78 гривни).

Напомним:

6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,67 - 25,71 гривни за доллар.

6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.

Экономическая правда