Официальный курс: гривня снова укрепилась
Среда, 7 августа 2019, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 7 августа на уровне 25,59 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,62 гривни (на 6 августа - 28,78 гривни).
Напомним:
6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,67 - 25,71 гривни за доллар.
6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.
Экономическая правда
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