Международные резервы Украины уменьшились на 5,5%

По состоянию на 1 июня международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 19 401,6 миллиона долларов, уменьшившись в мае на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"По состоянию на 1 июня 2019 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает НБУ.

Так, динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

Во-первых, выполнение обязательствУкраины по госдолгу.

"На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено 1 801,1 млн долл", - пояснили в НБУ.

В частности, 1 281,3 млн долл составляли платежи по обслуживанию и погашению еврооблигаций и облигаций внутреннего госзайма.

Также 446,5 млн долл уплачено по обязательствам правительства и НБУ перед Международным валютным фондом.

Остальные средства направлена на обслуживание долга перед другими международными финансовыми организациями, добавили в НБУ.

"Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 426,7 млн долл и финансированием от Всемирного банка на 10 млн долл", - добавили в центробанке.

Во-вторых, преимущественно благоприятная ситуация на валютном рынке. В общем чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 160,6 млн долл.

"В мае предложение валюты было выше спрос прежде всего благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, а также дальнейшему росту инвестиций нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", - отметили в НБУ.

В результате Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 203,6 млн долл (из них 171,5 млн долл - в форме интервенций по выбору лучшей цены), не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами.

В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца НБУ продал лишь 43 млн долл в формате интервенции по единому курсу;

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 80,7 млндолл.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 20,63 миллиардов долларов, увеличившись за месяц на 2,1%.

Экономическая правда