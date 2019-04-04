Международные резервы Украины увеличились на 2,1%

Международные резервы Украины на 1 апреля 2019 года, по предварительным данным, составили 20,63 миллиардов долларов, увеличившись за месяц на 2,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Благодаря чему выросли резервы

Резервы выросли благодаря привлечению займа правительством под гарантии Всемирного банка на 512 млн евро.

Также росту способствовало размещение облигаций в иностранной валюте.

От продажи еврооблигаций правительство получило 357,1 млн долл. От размещения облигаций внутреннего займа в инвалюте – 159,8 млн долл и 5,4 млн евро.

Пополнению резервов способствовала и благоприятная ситуация на валютном рынке — резервы выросли также благодаря покупке валюты на межбанковском рынке.

"В марте предложение валюты было выше спроса, благодаря благоприятной внешней ценовой конъюнктуре для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильным поступлением экспортной выручки, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", – отметили в НБУ.

В результате НБУ купил на межбанковском валютном рынке 271,7 млн долл (из них 90 млн долл – в форме интервенций по выбору лучшей цены, 181,7 млн долл – по единому курсу). В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца НБУ продал 109,5 млн долл.

Также на размер международных резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов — изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам — на сумму 8,6 млн долл (в эквиваленте), добавил регулятор.

Сколько направлено на погашение долгов

В прошлом месяце из резервов направлено 866,5 млн долл на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

В том числе 706,7 млн — на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего госзайма и другими обязательствами государства в иностранной валюте.

Кроме этого, правительство и НБУ выплатили по обязательствам перед МВФ 159,8 млн долл.

На 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка, подчеркнули в НБУ.

Как ранее заявила первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, благодаря внешним заимствованиям и размещениям еврооблигаций объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 миллиарда долларов в течение 2019-2020 годов.