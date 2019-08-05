Новости 5 августа: девальвация юаня, миллиардные хищения в банке Жеваго, вода по часам

Об импорте российского угля. После введения правительством РФ торговых ограничений на поставку угля в Украину, объемы импорта сократились на 85,3% за месяц.

О запуске Одесского припортового. Одесский припортовый завод, который простаивает с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.

О госбюджете. В партии "Слуга народа" надеются, что новый Кабмин до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9 созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

О схемах с ОВГЗ. Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.

О новых номерах банковских счетов. С 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

О девальвации юаня. Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.

О миллиардных хищениях в банке Жеваго. Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривень финучреждения.

О воде по часам. "Укрводоканалэкология" допускает, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий

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