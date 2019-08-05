В "Слуге народа" ожидают, что новый Кабмин до 15 сентября внесет в Раду проект госбюджета-2020
В партии "Слуга народа" надеются, что новый Кабмин до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9 созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил будущий народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
"До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", - сказал он.
Согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.
Напомним:
Ранее избранница в Верховную Раду от "Слуги народа" с 96 округа Ольга Василевская-Смаглюк спрогнозировала принятие госбюджета-2020 осенью.
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