Официальный курс: гривня продолжает падать
Понедельник, 5 августа 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 5 августа на уровне 25,53 гривны за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,36 гривни (на 2 августа - 27,97 гривни).
Напоминаем:
2 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривни за доллар.
2 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривны за доллар.
Экономическая правда
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