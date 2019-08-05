Официальный курс: гривня продолжает падать

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 5 августа на уровне 25,53 гривны за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,36 гривни (на 2 августа - 27,97 гривни).

Напоминаем:

2 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривни за доллар.

2 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривны за доллар.

Экономическая правда