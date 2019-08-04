Новости выходных: средняя зарплата в Киеве, запасы газа, укрепление гривни
О средней зарплате в Киеве. Среднемесячная заработная плата в Киеве составляет 15 183 гривен, что на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года.
О запасах газа. По состоянию на 3 августа в украинских подземных хранилищах уже накопили 16 миллиардов кубометров газа.
Об укреплении гривни. Гривня с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют.
Об "Укрнафте". Правительство до сих пор не приняло решения относительно возможности приобретения НАК "Нафтогаз Украины" 2,06 миллиарда кубометров так называемого "спорного" газа и еще 2 миллиардов кубометров газа будущей добычи у ПАО "Укрнафта".
О налоговой амнистии. Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии.
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