Гривня укрепилась к доллару сильнее других валют мира — Reuters

Гривня с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют.

Об этом свидетельствуют данные Reuters

В топ-укрепляющихся валют вошли также российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, египетский фунт - на 8% и тайский бат (4,9%).

Самой девальвировавшей валютой к доллару стало аргентинское песо. Эта валюта потеряла 15% с начала года. Второе место с конца занимает шведская крона - она подешевела к доллару с начала года на 8,3%. Также в тройке антирейтинга южнокорейский вон (6,9%).

Напомним:

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Национальный банк установил официальный курс гривны на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар.

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