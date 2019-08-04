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В подземные хранилища закачали уже 16 миллиардов кубометров газа - Коболев

Воскресенье, 4 августа 2019, 10:00

По состоянию на 3 августа в украинских подземных хранилищах уже накопили 16 миллиардов кубометров газа.

Об этом в субботу утром сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сегодня (3 августа - ред.) пересекли отметку в 16 млрд. куб. м. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - написал он.

Напомним:

Украина в июле увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 2,3 млрд кубометров - до 15,9 млрд кубометров.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 миллиардов кубометров газа.

Экономическая правда

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ПХГ газ Нафтогаз Коболев

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