В подземные хранилища закачали уже 16 миллиардов кубометров газа - Коболев
Воскресенье, 4 августа 2019, 10:00
По состоянию на 3 августа в украинских подземных хранилищах уже накопили 16 миллиардов кубометров газа.
Об этом в субботу утром сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Сегодня (3 августа - ред.) пересекли отметку в 16 млрд. куб. м. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - написал он.
Напомним:
Украина в июле увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 2,3 млрд кубометров - до 15,9 млрд кубометров.
Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 миллиардов кубометров газа.
Экономическая правда
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