Гривня не відреагувала на призначення нового прем’єр–міністра
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 30 серпня на рівні 25,23 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,94 гривні (на 29 серпня - також 27,94 гривні).
Нагадуємо:
29 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,25 гривні за долар.
29 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,21 гривні за долар.
29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.
Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.
Економічна правда
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