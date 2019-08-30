Гривня не відреагувала на призначення нового прем’єр–міністра

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 30 серпня на рівні 25,23 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,94 гривні (на 29 серпня - також 27,94 гривні).

Нагадуємо:

29 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,25 гривні за долар.

29 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,21 гривні за долар.

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.

Економічна правда