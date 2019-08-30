"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль почти в 3 раза

НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в январе-июне 2019 года увеличило чистую прибыль в 2,9 раза, на 13,583 миллиарда гривень, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 20,577 миллиарда гривень.

Об этом говорится в отчетности "Нафтогаза" в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что доход "Нафтогаза" от реализации за шесть месяцев текущего года снизился на 4,3% (на 3,95 млрд грн) – до 88,049 млрд грн, валовая прибыль – на 15,4% (на 5,018 млрд грн), до 27,514 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним:

По результатам деятельности в 2018 году НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо получило чистую прибыль в сумме 13,6 млрд гривень.

Таким образом чистая прибыль компании в 2018 году уменьшилась на 64% по сравнению с 2017 годом.

В 2017 году "Нафтогаз" отчитался о рекордной прибыли в 39,4 млрд гривен благодаря победе в Стокгольмском арбитраже.

По результатам 2016 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен, которая была обеспечена преимущественно прибылью от транзита.