Гривня на закрытии межбанка окрепла
Четверг, 29 августа 2019, 17:10
29 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,21 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,19 - 25,21 гривни;
Евро - 27,87 - 27,89 гривни.
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 августа на уровне 25,22 гривни за доллар.
29 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,25 гривни за доллар.
Экономическая правда
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