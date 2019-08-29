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Гривня на закрытии межбанка окрепла

Четверг, 29 августа 2019, 17:10
 

29 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,19 - 25,21 гривни;

Евро - 27,87 - 27,89 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 августа на уровне 25,22 гривни за доллар.

29 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,25 гривни за доллар.

Экономическая правда

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