Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

29 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,25 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,23 - 25,25 гривни;

Евро - 27,96 - 27,98 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,06 - 25,35 гривни. Евро покупают по 27,68 гривни, продают по 28,09 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,41 - 25,24 гривни, евро - 27,77 - 27,93 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 августа на уровне 25,22 гривни за доллар.

28 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,15 гривни за доллар.

28 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,20 - 25,22 гривни за доллар.

Экономическая правда