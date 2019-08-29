Курс валют: гривня медленно обесценивается

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 августа на уровне 25,22 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,95 гривни (на 28 августа - 27,94 гривни).

Напоминаем:

28 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,15 гривни за доллар.

28 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,20 - 25,22 гривни за доллар.

Экономическая правда