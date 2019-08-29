Курс валют: гривня медленно обесценивается
Четверг, 29 августа 2019, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 29 августа на уровне 25,22 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,95 гривни (на 28 августа - 27,94 гривни).
Напоминаем:
28 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,15 гривни за доллар.
28 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,20 - 25,22 гривни за доллар.
Экономическая правда
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