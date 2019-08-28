АРМА без конкурса передал управление Херсонской нефтеперевалкой неизвестной компании

Управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом может перейти от государственного "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами" к ООО "Вествайд Трейд".

Об этом свидетельствует опубликованный в системе ProZorro отчет о заключении договора между этой компанией и Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений, передает enkorr.

Отмечается, что процесс изменения управителя запустили 26 июля 2019 года, когда следователь одесской милиции Лилия Цишенко обратилась в Киевский райсуд Одессы с просьбой передать управление Херсонского нефтеперевалочного комплекса от ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами", у которого он находится на хранении с 2014 года, в АРМА.

"После этого на сайте АРМА в разделе "лица, которые могут осуществлять управление активами", появились две компании, которые якобы имеют квалификацию для управления объектами перевалки и хранения нефтепродуктов. Это ООО "Карпат-ЭКО", специализирующееся на утилизации отработанных масел и других нефтепродуктов, и ООО "Вествайт Трейд", которое раньше не замечали в работе на рынке нефтепродуктов", - пишет enkorr.

Подчеркивается, что 23 августа без проведения тендера или публичного конкурса АРМА заключила 5-летний контракт с ООО "Вествайт Трейд" на "управление объектом недвижимого имущества".

"Сам договор в системе ProZorro не обнародован, доступен только отчет о его заключении. В этом отчете не уточняется, каким именно объектом "Вествайт Трейд" будет управлять", - говорится в сообщении.

ООО "Вествайт Трейд" зарегистрировано в октябре 2018 года на жителя Киева Олега Мороза, в апреле 2019 года компания была перерегистрирована на жителя г. Остер Черниговской области Вячеслава Авершина. В открытых реестрах юрлиц нет информации о другой предпринимательской деятельности Авершина.

В телефонном разговоре с enkorr директор "Вествайт Трейд" Авершин от комментариев воздержался, пообещав уточнить "по херсонскому вопросу после окончания совещания". На момент публикации новости комментарий изданию получить не удалось.

Также enkorr направил запрос в АРМА с просьбой объяснить причину выбора ООО "Вествайт Трейд" в качестве управляющего имуществом без проведения конкурса или тендера.

"Процесс изменения управляющего Херсонского нефтеперевалочного комплекса происходит одновременно с попытками СБУ и прокуратуры заблокировать работу перевалки.

10-11 августа СБУ провела обыск на пришвартованном к причалу терминала танкере "Мрия", чем на время заблокировала работу перевалки. 20 августа судно захватил вооруженный отряд СБУ и погранслужбы в нейтральных водах и принудительно отбуксировал в Херсон", - пишет enkor.

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Напомним:

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".